Макрон вновь заявил, что не исключает отправки войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что не исключает возможности отправки военнослужащих на Украину.

Высказывание французского лидера прозвучало в беседе с журналом The Economist. По словам Макрона, страны Европейского союза «слишком много сомневались», определяя свои дальнейшие шаги.

«Как я говорил, я не исключаю ничего, поскольку мы противостоим тому, кто не исключает ничего. Мы, несомненно, слишком много сомневались, определяя границы наших действий», — отметил он.

В начале апреля в МИД России заявили, что Макрон играет с огнём, затевая дискуссию о военной интервенции на Украину.