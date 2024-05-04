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Министр обороны Италии Крозетто: я не понимаю цель заявлений Макрона об Украине

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Министерство обороны Италии предлагает Франции не нагнетать напряжённость ситуации вокруг Украины, делая заявления о возможности отправки туда западных войск. Как заявил в интервью Corriere della Sera итальянский министр обороны Гвидо Крозетто, он не понимает, зачем французский президент Эммануэль Макрон ведёт себя подобным образом.
Министр обороны Италии Крозетто: я не понимаю цель заявлений Макрона об Украине
  • AP
  • © Geoffroy Van der Hasselt

«Я не сужу президента такой дружественной страны, как Франция, но я не понимаю целей и полезности этих заявлений, которые объективно нагнетают напряжённость», — сказал Крозетто.

Итальянский министр уверен, что странам нужно «искать все формы диалога» и начинать «плести паутину дипломатии».

Крозетто выразил твёрдую уверенность в том, что Италия не будет участвовать в какой-либо вооружённой интервенции.

В беседе с журналом The Economist Макрон выразил мнение, что страны Европейского союза «слишком много сомневались», определяя свои дальнейшие шаги относительно Украины. Он вновь заявил, что не исключает возможность отправки военнослужащих на Украину. По словам Макрона, Франция получила бы легитимные основания обсудить отправку войск, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос.

В Кремле считают опасным заявление президента Франции.

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