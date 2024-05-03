«Буфер для Запада»: почему США решили разместить своих военных в Литве на неопределённый срок

Батальон США в Литве останется бессрочно, а размещение сил в регионе будет неизменным, заявил глава литовского Минобороны Лауринас Кащюнас. По его словам, «твёрдое и чёткое» подтверждение этого он получил от Совета национальной безопасности США и Пентагона. Изначально планировалось, что американский батальон будет находиться в республике до конца 2025 года. По утверждению Кащюнаса, Вашингтон высоко ценит условия военного присутствия и тренировок в Литве. В то же время дислокация военных США в республике необходима для сдерживания России, добавил он. По мнению экспертов, такое решение свидетельствует о том, что Вашингтон рассматривает регион как буферную зону в случае потенциального конфликта с Россией. При этом Москва, наблюдая такую активность в непосредственной близости от своих границ, вынуждена реагировать, активно укрепляя западные рубежи, констатируют аналитики.

Батальон США, дислоцированный в Литве, будет находиться в республике бессрочно, заявил глава литовского Минобороны Лауринас Кащюнас.

«Во время визита в Вашингтон я получил от Совета национальной безопасности США и Пентагона твёрдое и чёткое подтверждение того, что присутствие США в Литве бессрочно и размещение сил в регионе останется неизменным», — приводит его слова LRT со ссылкой на агентство BNS.

Американская сторона высоко ценит условия военного присутствия и тренировок в литовской республике, которые позволяют им обеспечить надлежащую готовность сил к любому сценарию, добавил министр.

«Присутствие США в Литве необходимо, и вместе с НАТО, немецкой бригадой и национальными силами это именно та необходимая боевая мощь, которая может надёжно сдерживать Россию», — подчеркнул Кащюнас.

На сайте Минобороны Литвы впоследствии было опубликовано аналогичное заявление Кащюнаса. О бессрочном пребывании батальона США в Литве он в очередной раз сообщил во время переговоров с министром Армии США Кристиной Вормут.

В тот же день Кащюнас провёл встречу с заместителем министра обороны США Уильямом Лапланте, в ходе которой он выразил благодарность американской стороне за вклад в обеспечение безопасности Литвы и назвал присутствие там американских сил важнейшим элементом сдерживания.

Напомним, изначально планировалось, что после утверждения Соединёнными Штатами плана ротации сил в странах Балтии американский батальон будет размещён в Литовской Республике до конца 2025 года. Подразделения США ротируются в этом государстве с 2019 года.

Также на встрече с представителем Пентагона обсуждались планы развития литовской дивизии сухопутных войск, инвестиции в потенциал Вооружённых сил Литвы и дальнейшее укрепление литовско-американского сотрудничества в области оборонной промышленности.

«Мы высоко ценим помощь США в сфере развития военного потенциала Литвы. Модернизация Вооружённых сил Литвы — наш приоритет, на который выделяются внушительные 30% от расходов на оборону. Из трёх стран Балтии Литва является крупнейшим покупателем американских вооружений и за среднестатистический период расходует на эти цели $1,3 млрд, что составляет 20% от общего объёма запланированных оборонных закупок. Расходы на обслуживание и ремонт оборудования в течение всего срока службы удваивают эту сумму», — сказал Кащюнас.

Истребители ВВС США F-22 Raptor на авиабазе Зокняй, Литва

AP

© Mindaugas Kulbis

Он также отметил важность изучения возможностей в сфере оборонного сотрудничества между странами, особенно в том, что касается привлечения в Литву оборонных инвестиций.

«Мы видим огромный потенциал литовско-американского сотрудничества в области оборонной промышленности и потому с нетерпением ждём сигнала для бизнеса о том, что Литва является надёжным партнёром», — констатировал Кащюнас.

Восемь групп альянса

Передовое военное присутствие НАТО на востоке Североатлантического союза альянс впервые развернул в 2017 году: были созданы четыре многонациональных батальона в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. Их возглавили соответственно Великобритания, Канада, Германия и США. Такие шаги были направлены на укрепление оперативной совместимости и способностей военных НАТО к реагированию.

После начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года страны блока усилили уже существующие боевые группы и договорились о создании ещё четырёх — в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. В результате фактически удвоилась численность войск «на местах и расширилось передовое присутствие НАТО вдоль восточного фланга Североатлантического союза — от Балтийского моря на севере до Чёрного моря на юге.

Американские десантники из 82-й воздушно-десантной дивизии из Форт-Брэгга в Северной Каролине принимают участие в военных учениях «Sabre Strike 2018» на полигоне Гайцюнай примерно в 130 км (80 милях) к западу от столицы Вильнюса, Литва

AP

© Mindaugas Kulbis

«Восемь боевых групп демонстрируют прочность трансатлантических связей и солидарность, решимость и способность НАТО ответить на любую агрессию», — утверждают в альянсе.

«Экзистенциальная угроза»

По мнению экспертов, решение о бессрочной дислокации батальона США в Литве свидетельствует о том, что регион Восточной Европы в скором времени может стать «потенциально взрывоопасным».

«Это наводит на мысль о том, что, после того как цели СВО будут достигнуты Вооружёнными силами РФ, именно Прибалтике и Польше уготована судьба некоего заграждения от нарастающей мощи российской армии. Эта восточноевропейская территория становится потенциальным театром военных действий, неким буфером для Запада, чтобы контролировать процессы, которые теоретически могут запуститься, если начнётся горячая фаза конфликта между Россией и НАТО. И США в этой буферной зоне уже сейчас разворачивают свою инфраструктуру: в частности, решают оставить там свой батальон на бессрочной основе, чтобы оперативно принимать решения боевого характера», — пояснил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

При этом он отметил, что постоянное присутствие американского батальона в Литве повышает конфликтный потенциал этого региона.

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«Литовская республика становится территорией, на которую гипотетически будут уже напрямую направлены российские орудия на случай возможных провокаций. У Вашингтона всегда была простая стратегия — там, где военные США, там и военные интересы американцев. В этом смысле для России дислокация батальона США у своих границ — это непосредственная угроза. Не говоря уже о планах НАТО по отсечению Калининградской области, которые они тренируют в ходе своих многочисленных учений. В этой теоретической операции Литва выступает непосредственным участником», — говорит Данюк.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT также предположил, что бессрочное размещение американского батальона в Литве может усугубить напряжённость в регионе, учитывая перманентные манёвры США и НАТО в Прибалтике.

«США и НАТО целенаправленно милитаризируют обстановку вокруг российских границ, постоянно повышая градус напряжённости. Натовские стратеги посчитали, что, если вдруг произойдут те события, которыми в НАТО так часто пугают, а именно прямой конфликт России и альянса, перебрасывать технику к Балтийскому морю у США логистически не получится, поскольку пути могут быть перекрыты Россией. Так, в Прибалтику перемещаются военнослужащие, потому что в Латвии, Литве и Эстонии они малочисленны. С военной точки зрения эти страны не могут обходиться без присутствия дополнительных войск», — считает аналитик.

Американский солдат на боевом танке M1A2 Abrams во время военных учений на полигоне Гайцюну в Пабраде, Литва

AP

© Mindaugas Kulbis

Однако в условиях, когда численность американских и натовских военных у границ РФ растёт, Москва вынуждена реагировать соответствующим образом, заявил Леонков.

«Действия США и НАТО у границ России — это растущая экзистенциальная угроза, тем более когда воинский контингент вражеских сил располагается так близко. Решение по постоянной дислокации американского батальона в Литве может стать одним из факторов развития возможного прямого конфликта России и НАТО, который если и начнётся, то очень быстро, и который очень сложно будет остановить», — полагает Леонков.

Именно поэтому Россия последовательно укрепляет свои рубежи, чтобы сохранить способность эффективно реагировать на возможные провокации или акты агрессии, добавил Леонков.

«Российское военное руководство уже работает над строительством нового Западного военного округа. Был создан особый Калининградский район, где также были проведены мероприятия по укреплению обороны РФ», — заключил аналитик.