«Вписывается в канву давления на Россию»: как НАТО проводит военные учения для отработки обороны Сувалкского коридора

В Совфеде РФ назвали провокацией военные учения НАТО по «обороне» Сувалкского коридора, которые проводят Литва и Польша. На Западе неоднократно выражали обеспокоенность, что Россия якобы может установить контроль над этой территорией и тем самым отрезать Прибалтику от остальной части ЕС. Однако никакой угрозы с российской стороны нет, подчеркнул сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. Ранее стартовали военные учения НАТО, на которых планируется отработка «оборонительного сценария» вблизи Сувалкского коридора. В манёврах задействованы более 1500 военнослужащих и 200 единиц военной техники. По мнению экспертов, учения НАТО в районе Сувалкского коридора свидетельствуют о продвижении военной инфраструктуры альянса на восток. Это часть стратегии Запада по давлению на Россию, подчеркнули специалисты.

Военные учения НАТО по «обороне» Сувалкского коридора, которые проводят Литва и Польша, — это очевидная провокация, так как с российской стороны нет никакой угрозы, заявил сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

«Учения со стороны Литвы и Польши… являются лишь очередной провокацией, потому что никакой угрозы со стороны России ни этим странам, ни Сувалкскому коридору, в частности, нет», — подчеркнул Шендерюк-Жидков в комментарии РИА Новости.

По его словам, польские и литовские политики, а также генералы «постоянно подогревают тему» противостояния с Россией.

«Для одних это повод для пиара, для других же возможность за счёт мнимой угрозы увеличить военные бюджеты и повысить свою значимость. В этом плане Сувалкский коридор — важная часть этой мифологии», — считает сенатор.

На Западе неоднократно выражали обеспокоенность, что Россия якобы может установить контроль над Сувалкским коридором и отрезать таким образом Прибалтику от остальной части ЕС.

Накануне Вооружённые силы Литвы сообщили о старте военных учений НАТО, чтобы отработать оборону Сувалкского коридора, который расположен между областями России и Белоруссии — Калининградской и Гродненской.

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«Литва и Польша начали совместные международные учения Brave Griffin. Согласно двустороннему польско-литовскому плану «Орша», свыше 1500 военнослужащих и 200 единиц военной техники будут отрабатывать оборонительный сценарий вблизи Сувалкского коридора», — сообщают Вооружённые силы Литвы на своей странице в соцсети X.

Ранее пресс-служба ВС Литвы информировала, что учения продлятся до 26 апреля. В них примет участие авиация, а также военные США и Португалии. Уточнялось, что с литовской стороны выступит пехотная бригада Великого гетмана Йонаса Ходкявичюса.

По данным СМИ, президенты Литвы и Польши — Гитанас Науседа и Анджей Дуда — будут наблюдать за учениями на этой неделе.

О планах организовать манёвры в Сувалкском коридоре Науседа сообщал ещё в конце января в интервью порталу Delfi. По его словам, президент Польши «энергично откликнулся на желание провести совместные учения на этом участке земли». На переговорах с Науседой в Вильнюсе Дуда подчеркнул важность Сувалкского коридора, отметив, что это «тот регион, который требует особого внимания», поскольку это «чувствительное место с точки зрения европейской безопасности сегодня». В интервью Delfi Дуда подчеркнул, что польские власти серьёзно относятся к защите Сувалкского коридора и уже приняли меры для обеспечения безопасности востока страны. В частности, они создают новые части, восстанавливают возможности уже имеющихся военных объектов и усиливают охрану границ.

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О необходимости защищать Сувалкский коридор неоднократно заявляла и литовская сторона. В Вильнюсе считают, что этому будет способствовать размещение в Литве натовской бригады, а также создание совместного с литовскими коллегами плана обороны коридора, чтобы разделить ответственность за этот участок. Предполагается, что северную часть коридора могла бы защищать Литва, а южную — Польша.

Просто предлог

Как отметил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, учения НАТО в районе Сувалкского коридора свидетельствуют о продвижении военной инфраструктуры альянса на восток.

«Под предлогом отработки операции по защите этих территорий войска Североатлантического альянса могут остаться в Прибалтике надолго. В целом это полностью укладывается в концепцию стратегического сдерживания России, которая сейчас реализуется США и их европейскими союзниками», — высказал мнение Фельдман в беседе с RT.

По его словам, Сувалкский коридор действительно важен для Запада, однако риторика об угрозах со стороны России нужна, чтобы поддерживать образ РФ как врага и наращивать количество учений НАТО вблизи её границ.

«Условный сухопутный коридор, отделяющий Калининградскую область от территории Союзного государства России и Белоруссии, действительно является самым уязвимым местом в системе обороны коллективного Запада. Однако необходимости пробивать этот коридор не будет до тех пор, пока в чьи-то горячие головы не придёт безумная мысль устроить морскую или воздушную блокаду Калининграда. К сожалению, в Европе всё чаще раздаются призывы к совершению этой провокации, которая чревата прямым столкновением России и НАТО», — подчеркнул Фельдман.

Штаб-квартира НАТО

AP

Как напомнил военный эксперт Алексей Леонков, на Западе годами «продавливали тезис», что Россия якобы в ходе своих учений, в частности манёвров «Запад», отрабатывает захват Сувалкского коридора.

«Россия публиковала тематику учений, приглашала иностранных журналистов, чтобы они убедились, что ничего подковёрного РФ не предполагает, что она проводит достаточно открытые и понятные учения. Однако это не повлияло на риторику Запада вокруг Сувалкского коридора. Эту истерию западные чиновники смешивают со страшилками, что после победы России на Украине следующей целью РФ станет якобы Европа. Больше всего домыслов на подобные темы исходит как раз от стран Прибалтики и Польши, настроенных крайне русофобски», — отметил Леонков в комментарии RT.

Он считает, что русофобия по-прежнему играет ключевую роль в политике Запада, а Сувалкский коридор и надуманные опасения на его счёт — «это просто предлог».

Как полагает подполковник запаса Олег Шаландин, польско-литовский план «Орша» может содержать задачу по «отсечению Калининградской области».

«Область могут попытаться отрезать от путей снабжения. В Польше и Литве предполагают, что если они будут осуществлять эту миссию по отсечению Калининграда, то Сувалкский коридор станет целью России. Уже сейчас мы наблюдаем элементы транспортной блокады, которые нарушают все договорённости. Почему Евросоюз на это не реагирует, мы понимаем: это вписывается в канву давления на Россию», — рассказал аналитик в комментарии RT.

Мобилизационные задачи

Прикрываясь антироссийской риторикой, Североатлантический альянс наращивает масштабы и число учений у российских границ, отмечают аналитики. Только одна Литва, помимо учений вблизи Сувалкского коридора, проводит целую серию манёвров НАТО.

«Эта весна и начало лета станут исключительным по масштабам и интенсивности периодом военных учений в истории независимой Литвы. Одновременно будет проходить более десяти учебных мероприятий, какие-то будут пересекаться, какие-то — проходить раздельно. Но для всех них будут общие ключевые моменты (что актуально и для населения Литвы): вокруг будет больше военнослужащих, по дорогам будет передвигаться большое количество военной техники, будут отрабатываться мобилизационные задачи с призывом резервистов на действительную службу, будут активизированы органы управления военного времени, в некоторых районах будет введён комендантский час», — заявил командующий Вооружёнными силами Литвы генерал Вальдемарас Рупшис.

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Анонсируя цикл военных учений, он также подчеркнул, что это «период военной подготовки» Литвы и союзников по НАТО, «отражающий основную задачу вооружённых сил: тренироваться и быть готовыми».

«В рамках одних из крупнейших национальных учений, Thunder Strike, все элементы литовских вооружённых сил и госучреждений будут отрабатывать переход от мирного времени к военному, поэтапно, последовательно выполняя все необходимые шаги, с 22 апреля по 10 мая», — уточняется в пресс-релизе ВС Литвы.

Как информировал замначальника литовского Генштаба полковник Жильвинас Гаубис, это наиболее масштабные учения в Литве за последние десять лет, в которых задействовано 20 тыс. военнослужащих армии прибалтийской республики и союзников по НАТО.

«Повестки о призыве получат 10 тыс. человек из активного резерва, 2,5 тыс. будут мобилизованы для подготовки, ещё 2 тыс. должны будут явиться для проверки личных данных. В учениях также примут участие свыше 4 тыс. действующих военнослужащих, а также члены Союза стрелков и представители местных органов власти», — говорится в пресс-релизе литовских вооружённых сил.

Как сообщили в ВС Литвы, цель учений — «проверка оборонных планов НАТО», обеспечение быстрой переброски сил между странами и «демонстрация силы, решимости и трансатлантических обязательств».

Сообщается также о манёврах Sabre Strike, которые уже проходят в Литве и продлятся до 24 апреля. Эти тренировки проводятся армией США не только на литовской территории, но и в других странах-союзниках в Центральной и Восточной Европе.

«Направлены против России»

Как отметил Алексей Леонков, НАТО намеренно придерживается стратегии проведения на территории, граничащей с Россией, множества военных учений, некоторые из которых могут пересекаться.

«Такие манёвры формально разделены на части, чтобы не возникало вопросов об их колоссальном масштабе, если посчитать всё вместе. При этом как в манёврах Brave Griffin, так и во время других учений альянса обычно войска НАТО отрабатывают высадку сил, их переброску, десантирование, быструю логистику, размещение передовых частей базирования. Все манёвры направлены против России, меняются только подходы и стратегии», — сказал аналитик.

По словам Леонкова, чтобы оправдать свои действия по наращиванию милитаристской активности вблизи российских границ, в Европе и на Западе «РФ намеренно демонизируют».

Учения Brave Griffin

© Lithuanian Armed Forces

«Вымышленный сценарий про Сувалкский коридор — один из удобных эпизодов, которым можно пугать западную общественность. Под эту сурдинку НАТО перемещает вооружения ближе к восточным границам блока. Всегда, когда есть обвинения в адрес России, блок предпринимает определённые шаги, будь то по увеличению военных расходов или передислокации сил. По сути происходит обустройство театра военных действий вблизи РФ», — заключил эксперт.