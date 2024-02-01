Гаврилов: НАТО учениями прощупывает почву для провокаций в отношении России
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Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24».
Гаврилов напомнил, что в учениях примут участие около 90 тыс. военнослужащих. Кроме того, НАТО перебросит технику на восточное направление, имитируя защиту так называемого Сувалкского коридора.
«Мы охарактеризовали это как... затачивание альянса не на защиту, а фактически на прощупывание почвы для возможных провокационных действий в отношении России», — цитирует дипломата РИА Новости.
О планах НАТО провести крупнейшие за десятилетия учения Steadfast Defender 2024 стало известно 18 января.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что учения НАТО Steadfast Defender 2024 воспринимаются в России как угроза.