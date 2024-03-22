«Риторика холодной войны»: как в России отреагировали на обвинение Польши в подготовке к нападению на НАТО

В ответ на заявление начальника Генштаба ВС Польши генерала Веслава Кукулы о подготовке России к нападению на страны — члены НАТО российский сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, а подобные заявления делаются «с целью нагнетания военной истерии». По мнению политологов, обвинения в адрес Москвы, наоборот, призваны скрыть разработку альянсом наступательных операций. Кроме того, западные элиты рассчитывают, что провоцирование русофобских настроений позволит отвлечь внимание граждан от нарастающих внутренних проблем в самих государствах Запада.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии RT назвал глупостью и «нагнетанием военной истерии» заявление начальника Генштаба ВС Польши генерала Веслава Кукулы о якобы подготовке России к нападению на страны — члены НАТО.

«Польский генерал позволил себе глупое и бесконечно далёкое от реальности высказывание. Оно явно было сделано с целью нагнетания военной истерии. Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает подобных планов. Мы не стремимся к конфликту с НАТО, всячески стараемся его предотвратить — но не пренебрегая своими национальными интересами», — сказал Джабаров.

По мнению сенатора, польский генерал, как и другие военачальники стран — членов альянса, «забыл» о том, что именно западный блок придвинулся к границам России, а потом создал из Украины источник военных угроз.

«Агрессивные намерения, если об этом серьёзно говорить, есть как раз у НАТО. Последние годы альянс даже не особо их скрывает. Это массовые поставки летального оружия киевскому режиму, постоянные крупные учения у наших рубежей. Что это может быть, как не подготовка военных провокаций против России?» — заявил Джабаров.

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин также считает, что с помощью обвинений в адрес Москвы Запад пытается завуалировать собственные агрессивные планы.

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«Польша — одна из ключевых русофобских стран коллективного Запада и блока НАТО. Не в первый раз её представители делают абсурдные и безответственные заявления. Видимо, сейчас мы наблюдаем информационную кампанию, которая призвана сплотить Запад, заставить правительства выделять больше средств на армию, придвинуть к нашим границам ещё больше войск, проводить ещё больше учений», — сказал Козюлин в беседе с RT.

По мнению эксперта, Россия продолжает прилагать, «пожалуй, максимум усилий, чтобы избежать эскалации до черты, за которой начинается глобальный военный конфликт».

«Много раз Западу предлагалось конструктивно обсудить новую архитектуру безопасности в Европе, но каждый раз наши попытки были безрезультатными. Кстати, это предлагается и сейчас, но пока Москву игнорируют, а некоторые даже пытаются запугать», — добавил Козюлин.

«Военная логика»

Напомним, резонансное заявление Веслав Кукула сделал на конференции в честь 25-летия принятия Польши в состав НАТО. По словам начальника Генштаба ВС Польши, РФ якобы планирует напасть на страны — члены блока.

«Мы отчётливо видим изменения, происходящие в России, и делаем свои выводы. Россия готовится к конфликту с НАТО, прекрасно осознавая, что альянс — это оборонительная структура», — сказал Кукула.

Как сообщил журналистам генерал, Россия проводит реорганизацию своих войск и интенсивно развивает оборонную промышленность. Данные процессы, по мнению Кукулы, являются подготовкой к затяжному конфликту высокой интенсивности. В связи с этим ВС Польши и НАТО должны значительно укрепить свой «оборонительный потенциал», считает польский генерал.

Начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула в окружении журналистов

© AP Photo

«Наша цель — не только кардинально улучшить наш оборонительный потенциал, но и сохранить этот потенциал и боеготовность в условиях длительного давления», — добавил Кукула.

При этом в самом НАТО неоднократно заявляли об отсутствии планов, угрожающих России. В своих официальных документах альянс постоянно подчёркивает, что, несмотря на украинский конфликт и масштабную военную помощь Киеву, блок по-прежнему остаётся «оборонительным союзом».

«НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Мы не стремимся к конфронтации с Россией... В ответ на агрессивные действия России мы продолжаем укреплять наши сдерживание и оборону, чтобы не было места для недопонимания относительно того, что НАТО готово защищать и оборонять каждого союзника. НАТО — оборонительный союз. Наша основная задача — обеспечить безопасность наших стран», — говорится на сайте альянса.

Москва придерживается противоположного отношения к деятельности западного блока. 20 марта в интервью газете «Комсомольская правда» заместитель министра иностранных дел РФ, экс-представитель России при НАТО Александр Грушко заявил о росте милитаристских настроений в западных странах, в том числе в ФРГ.

«Происходит это во многом с подачи высшего политического руководства (Германии. — RT), провозгласившего нашу страну «основной угрозой безопасности и миру». Системные СМИ настойчиво продвигают в общественное сознание тезис о грядущем военном столкновении с Россией», — подчеркнул Грушко.

Замглавы МИД РФ напомнил, что западные страны открыто декларируют намерение нанести Москве «стратегическое поражение». При этом, по мнению дипломата, архитектором русофобского курса являются США, а европейские руководители «послушно» следуют ему, не отдавая себе «отчёта в рисках прямого столкновения с нами».

Как сообщил Глушко, сейчас командование НАТО занято подготовкой «к возможному столкновению с Россией». Именно с этой целью альянс проводит многочисленные масштабные учения на «восточном фланге», в ходе которых отрабатывается в том числе проведение «наступательных операций».

Как считает замглавы МИД РФ, посредством провокационных заявлений главы Пентагона Ллойда Остина «о возможности прямого столкновения НАТО с Россией» и президента Франции Эммануэля Макрона «об отправке европейских войск на Украину» коллективный Запад «прощупывает почву» на предмет готовности России «к адекватному и жёсткому ответу». Однако Глушко заявил о неприемлемости сценария ввода любых подразделений западных государств на территорию Украины.

Танк Leopard 2 ожидает своей очереди на переправе через Вислу во время крупнейших после холодной войны учений НАТО Steadfast Defender 24

© Официальный русскоязычный Телеграм-канал НАТО (Организации Североатлантического договора)

Напомним, первым о возможности развёртывания подразделений западных стран на Украине заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По данным Службы внешней разведки России, Париж вынашивает планы переброски на Украину контингента численностью около 2 тыс. человек.

13 марта в интервью журналисту Дмитрию Киселёву президент РФ Владимир Путин сообщил, что, вероятнее всего, польские подразделения могут появиться на Украине для оккупации её нынешних территорий. При этом, по словам Путина, иностранные войска будут восприниматься ВС РФ как интервенты, а их появление не изменит ситуацию на поле боя.

«Они (поляки. — RT) спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими и которые были у них отобраны «отцом народов» Иосифом Виссарионовичем Сталиным и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут», — сказал Путин.

В комментарии RT доцент РУДН, член Российского военно-исторического общества Николай Пархитько отметил, что немногие на Западе способны трезво оценивать последствия открытого столкновения войск альянса с российской армией.

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22 марта в эфире радио Kossuth венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что обсуждение темы отправки войск на Украину было немыслимо ещё 2—3 месяца назад. Но сегодня, по мнению Орбана, в Брюсселе царят «военное настроение, военный язык и военная логика». Как полагает премьер Венгрии, Евросоюз, судя по всему, не осознаёт, что эскалация украинского конфликта — «это не видеоигра».

«Это шокирует венгерский слух. Мы должны быть осторожны, чтобы не оказаться втянутыми в этот военный психоз и не потерять способность правильно ориентироваться в соответствии с венгерскими национальными интересами», — сказал Орбан.

По мнению Пархитько, «русофобский военный психоз» становится ключевым нарративом внешней и внутренней политики коллективного Запада. Причём главным проводником антироссийского курса в Европе является Польша.

«Польша, как и Прибалтика, — это самые верные сателлиты Вашингтона. Из-за нелепых исторических обид они всегда готовы подхватить знамя антироссийской борьбы, чем и пользуются США. Тот же начальник Генштаба Польши в конце прошлого года «прославился» тиражированием информации о том, что российская ракета якобы залетела в Польшу. Никаких конкретных доказательств Варшава не привела, но явно попыталась выдать инцидент, если он вообще был, за агрессивный акт России чуть ли не против всего НАТО», — напомнил Пархитько.

«Россия должна быть виноватой»

По мнению опрошенных RT экспертов, русофобские заявления и провоцирование дискуссии относительно ввода иностранных войск на Украину преследуют ещё одну стратегически важную для западных элит цель — отвлечение внимания общества от нарастающих внутренних проблем.

«В данный момент руководству европейских стран и бюрократии в Брюсселе крайне необходимо найти обоснование тому, почему их граждане и промышленность должны терпеть многочисленные издержки конфронтации с Россией. Прежде всего это нужно правящим кругам Польши и Франции, где особенно сильны протесты фермеров. Они не утихают, несмотря на посевную, и, видимо, будут продолжаться дальше», — заявил в комментарии RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

По мнению политолога, европейские элиты рассчитывают, что смогут доказать своим избирателям необходимость продолжения военной поддержки Украины и значительного увеличения расходов на армию, как того требуют США и современные стандарты НАТО.

«Европа активно примеряет риторику периода холодной войны. Её лидерам необходимо как-то объяснять, почему граждане должны терпеть массу проблем, которые возникают из-за антироссийской политики. Хотя мы видим, что такой подход не отвечает её же собственным интересам: Европа всё глубже погружается в экономический кризис, во многом вызванный антироссийскими санкциями», — подчеркнул Ермаков.

Аналогичной точки зрения придерживается Николай Пархитько. Как считает эксперт, русофобия всегда использовалась западными элитами для оправдания возросшего числа внутренних проблем.

«Для Запада и Европы в частности Россия всегда должна быть в чём-то виноватой. Сейчас это рост цен на энергоресурсы, ухудшение уровня жизни. Другое дело, что в контексте украинского кризиса русофобские выпады выглядят особенно цинично: НАТО окружило Калининградскую область, превратило Украину в агрессивное русофобское образование. И теперь, с точки зрения альянса, Россия обязана с этим смириться», — подытожил Пархитько.