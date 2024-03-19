«Легитимная мишень»: в СВР заявили о планах Франции отправить на Украину подразделение из 2 тыс. военных

Французское руководство готовит военный контингент в количестве 2 тыс. человек для отправки на Украину, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Как отмечают в СВР, столь значительное воинское формирование нельзя расквартировать незаметно — оно станет приоритетной целью для ВС России.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит военный контингент для отправки на Украину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-бюро СВР.

Согласно приведённым оценкам, размер контингента французских войск составит около 2 тыс.

«Французские военные опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. Таким образом, оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС», — говорится в сообщении.

Наряду с этим глава СВР отметил, что в военном руководстве Франции опасаются недовольства в среде действующих офицеров армии среднего звена, поскольку среди погибших на Украине их «непропорционально много».

«Уже на нынешнем этапе фиксируются проблемы с поиском «добровольцев» для ротации и «замены выбывших» на украинском театре военных действий», — говорится в заявлении СВР.

Кроме того, сообщается, что число погибших на Украине французов, как говорят в Париже, «уже превысило психологически значимый порог». Обнародование этой информации способно спровоцировать граждан Франции на протесты, «особенно на фоне массовых антиправительственных выступлений фермеров по всей стране», отметили в СВР.

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Согласно приведённым СВР данным, только в результате уничтожения ВС РФ пункта временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января 2024 года погибли десятки граждан Франции. Как говорится в заявлении СВР, французские военные неофициально признают, что подобных потерь за рубежом не было со времён войны в Алжире.

Отметим, что Минобороны России в сводках о ходе специальной военной операции систематически сообщает об ударах по расположению иностранных наёмников на Украине.

14 марта в оборонном ведомстве опубликовали текущие данные о численности и составе зарубежных наёмников, принимающих участие в вооружённом конфликте на стороне Украины.

Как заявили в МО, с 24 февраля 2022 года общее число иностранных наёмников, прибывших на Украину, составило 13 387. К моменту публикации этой информации было подтверждено уничтожение 5962 зарубежных боевиков.

Лидерами по числу отправленных на Украину наёмников в МО РФ назвали Польшу (прибыло — 2960, уничтожено — 1497), Грузию (1042 прибыло, 561 уничтожен) и США (прибыло — 1113, уничтожен — 491).

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Как отметили в МО, опровергающая присутствие на Украине своих наёмников Франция потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших.

Напомним, что в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон в беседе со СМИ допускал вероятность отправки французских войск на Украину. На одной из пресс-конференций он заявил, что консенсуса по поводу отправки сухопутных сил Франции на Украину пока нет, но нельзя исключать любое развитие событий.

Комментируя высказывания французского руководства, Владимир Путин сказал, что подобное развитие событий поставило бы мир на грань третьей мировой войны.

В то же время, отметил Путин, российской стороне известно, что на Украине присутствуют военнослужащие из разных стран НАТО.

«Мы слышим и французскую речь там, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет — прежде всего для них. Потому что они погибают, и в большом количестве», — сказал президент России.