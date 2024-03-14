Ликвидированы 1497 боевиков: Минобороны РФ назвало Польшу лидером по числу погибших наёмников в зоне СВО

С 24 февраля 2022 года подтверждено уничтожение 5962 иностранных наёмников, прибывших на Украину для участия в боевых действиях на стороне киевского режима. Как отметили в Минобороны РФ, в зоне СВО погибли 1497 поляков. Также ликвидирован 561 «солдат удачи» из Грузии, 491 боевик из США. В начале марта СК объявил в розыск порядка 700 иностранных граждан, которые за вознаграждение участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ.

Минобороны России представило обновлённую информацию относительно иностранных наёмников, прибывших на Украину для участия в боевых действиях.

«С 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наёмников, прибывших на Украину, составило 13 387. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наёмников. Безусловным лидером по числу убитых боевиков является Польша (прибыли 2960, уничтожены 1497)», — говорится в сообщении.

Второй по числу потерь среди «солдат удачи» стала Грузия (561 из 1042 боевиков уничтожены). Замыкают тройку Соединённые Штаты Америки (прибыли 1113, уничтожены 491).Также уничтожены более 40% наёмников из Канады (422 из 1005).

«Из 822 боевиков, прибывших из Великобритании, уничтожены 360. Из Румынии прибыли 784 наёмника, уничтожены 349. Из Германии — 235 и 88 соответственно. Стоит отметить, что Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наёмников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших», — подчеркнули в Минобороны.

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28 февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство расследует уголовные дела в отношении более 590 наёмников из 46 стран, сражающихся на стороне ВСУ. По его словам, в основном речь идёт о гражданах США, Грузии, Великобритании, Канады, Израиля, Германии, Литвы и Латвии, передаёт ТАСС.

7 марта по итогам совещания в Донецке СК сообщил, что в розыск объявлены порядка 700 иностранных наёмников.

«Продолжается расследование дела о вербовке и наёмничестве. В качестве обвиняемых заочно привлечены по ч. 3 ст. 359 УК РФ ряд граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. Всего в розыске порядка 700 иностранцев. Главе СКР доложено по делам в отношении граждан Грузии Лаши Рухая, Левона Айрапетяна и Эрекле Амиранашвили. Они за вознаграждение участвовали в качестве наёмников в боевых действиях на стороне ВСУ в составе «Грузинского национального легиона», — говорится в сообщении.

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На этой неделе Владимир Путин сообщил, что иностранные наёмники входили в состав украинских диверсионных групп, которые пытались вторгнуться в Белгородскую и Курскую области. Он также напомнил, что военные западных стран присутствуют на Украине уже давно.

«Ещё до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и впрямую в виде советников, присутствуют в виде иностранных наёмников и несут потери. Но если речь пойдёт об официальных воинских контингентах иностранных государств, то, уверен, это не изменит ситуации на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений», — сказал президент России в интервью Дмитрию Киселёву.

В конце прошлого месяца западные СМИ тоже признали, что страны Запада направляют войска на Украину для ведения боевых действий против Вооружённых сил РФ. В частности, там присутствуют силы специального назначения, рассказал газете Financial Times высокопоставленный европейский чиновник из оборонной сферы. В свою очередь, издание Bild со ссылкой на свои источники отмечает, что на Украине иностранные военные помогают с настройкой программного обеспечения высокотехнологичного оружия.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон не исключил вариант отправки французского контингента, если российская армия прорвётся к Киеву или Одессе. Комментируя это заявление французского лидера, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что союзники Украины уже начали её делить.

«Все эти заявления, которые делают Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов, войск или военизированных подразделений на территорию Украины, связаны именно с разделом (с их точки зрения) остатков Украины. Именно с этим связано и нежелание включать Украину в НАТО в качестве полноценного члена, бесконечное заигрывание с этой проблематикой, обещания на словах и нереализация их на деле», — подчеркнула она в ходе брифинга 13 марта.