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ВС России за время СВО уничтожили 147 французских наёмников на Украине

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Вооружённые силы России за время СВО уничтожили 147 французских наёмников на Украине.
ВС России за время СВО уничтожили 147 французских наёмников на Украине
  • AP

Об этом информирует Telegram-канал телеканала «Звезда» со ссылкой на данные российского Минобороны.

Отмечается, что всего были уничтожены 5962 иностранных наёмника.

Общее число наёмников, которые приехали на Украину, достигает 13 387.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН заявил, что недавнее уничтожение французских наёмников в Харькове стало подтверждением того, что Запад направляет боевиков на Украину.

Основательница организации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ рассказала RT, что наёмники из Франции действуют на Украине под видом добровольцев.

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