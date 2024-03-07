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СК объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ

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Следственный комитет России объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины.
СК объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ
  • © Следственный комитет РФ

В сообщении СК говорится, что председатель ведомства Александр Бастрыкин провёл совещание в Донецке.

Там обсуждались уголовные дела о преступлениях киевского режима. В том числе продолжается расследование дела о вербовке и наёмничестве.

Отмечается, что заочно обвинения по ч. 3 ст. 359 УК России предъявлены ряду граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.

«Всего в розыске более 700 иностранцев», — заявили в СК.

В феврале Бастрыкин заявил, что следственный орган расследует уголовные дела в отношении более 590 наёмников из 46 стран, сражающихся за ВСУ. 

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