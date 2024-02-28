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СК России установил почти 600 наёмников из 46 стран, сражающихся за ВСУ

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СК России расследует уголовные дела в отношении более 590 наёмников из 46 стран, сражающихся за ВСУ, заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

«Большинство установленных нами лиц, участвующих в боевых действиях в качестве наёмников, — граждане США, Грузии, Великобритании, Канады, Израиля, Германии, Литвы и Латвии», — сообщил он в интервью ТАСС.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ при бегстве из Авдеевки оставили много улик, подтверждающих участие в боевых действиях на стороне Украины наёмников.

Кроме того, стало известно, что Владимир Зеленский разрешил иностранцам проходить службу в Нацгвардии Украины.

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