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Французские фермеры и рыболовы на 135 тракторах вышли на протесты

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Французские фермеры и рыболовы вышли на протесты в Булонь-сюр-Мер у крупнейшего рыболовного порта Франции.
Французские фермеры и рыболовы на 135 тракторах вышли на протесты
  • AP

«Совместная демонстрация рыболовов и (профсоюза фермеров. — RT) «Сельская координация» наделала много шума: 135 тракторов, концерт клаксонов и претензий к Европейскому союзу», — сообщает газета Voix du Nord.

Протестующие на тракторах отправились к зданию местного правительства в ожидании представителей власти для переговоров.

Ранее агенты национальной полиции Испании применили силу против протестующих фермеров.

Тысячи людей в центре Мадрида вышли с требованием отставки председателя правительства страны Педро Санчеса.

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