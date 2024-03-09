Французские фермеры и рыболовы на 135 тракторах вышли на протесты

Французские фермеры и рыболовы вышли на протесты в Булонь-сюр-Мер у крупнейшего рыболовного порта Франции.

AP

«Совместная демонстрация рыболовов и (профсоюза фермеров. — RT) «Сельская координация» наделала много шума: 135 тракторов, концерт клаксонов и претензий к Европейскому союзу», — сообщает газета Voix du Nord. Протестующие на тракторах отправились к зданию местного правительства в ожидании представителей власти для переговоров. Ранее агенты национальной полиции Испании применили силу против протестующих фермеров. Тысячи людей в центре Мадрида вышли с требованием отставки председателя правительства страны Педро Санчеса.