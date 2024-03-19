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СВР: Франция давно не знала таких потерь, какие понесли французы на Украине

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Франция давно не знала таких потерь, какие понесли французы на Украине, отметил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
СВР: Франция давно не знала таких потерь, какие понесли французы на Украине
  • AP
  • © Libkos

«Как неофициально признают во французском Министерстве вооружённых сил, подобных потерь за рубежом страна не знала со времён войны в Алжире во второй половине XX века», — говорится в комментарии директора разведслужбы, поступившем в RT.

По поступающим в СВР данным, Франция уже готовится отправить контингент на Украину, его численность составит порядка 2 тыс. военных.

Нарышкин предупредил, что французские военные, которых планируется расквартировать на Украине, станут для армии России приоритетной и законной целью.

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