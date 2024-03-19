СВР: Франция давно не знала таких потерь, какие понесли французы на Украине

Франция давно не знала таких потерь, какие понесли французы на Украине, отметил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Как неофициально признают во французском Министерстве вооружённых сил, подобных потерь за рубежом страна не знала со времён войны в Алжире во второй половине XX века», — говорится в комментарии директора разведслужбы, поступившем в RT.

По поступающим в СВР данным, Франция уже готовится отправить контингент на Украину, его численность составит порядка 2 тыс. военных.

Нарышкин предупредил, что французские военные, которых планируется расквартировать на Украине, станут для армии России приоритетной и законной целью.