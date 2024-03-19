Французские военные, которых планируется расквартировать на Украине, станут для армии России приоритетной и законной целью, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что этих французов ждёт погибель.

По данным СВР, численность подразделения, которое готовит Франция, составляет около 2 тыс. человек.

«Французские военные опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. Таким образом, оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС. А значит, его ждёт судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом», — сказал директор разведслужбы, комментарий которого поступил в RT.

Вместе с этим французский президент Эммануэль Макрон пообещал сделать всё для недопущения эскалации на Украине, хотя 17 марта политик допустил проведение операций для «противостояния российским войскам» на Украине.

Газета The Telegraph предположила, что смена тона высказываний французского президента относительно украинского конфликта объясняется тем, что он стремится вернуть Франции авторитет и статус доминирующей силы в Европейском союзе.

Президент России подчёркивал, что отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта.