Французский президент Эммануэль Макрон пообещал сделать всё для недопущения эскалации на Украине.

Об этом он сказал во время визита в Марсель.

Один из подростков на улице спросил у Макрона, может ли он «пообещать, что войны не будет».

«Мы делаем всё, чтобы её не было», — цитирует ТАСС французского лидера.

Он также заявил, что нужно убедить Россию прекратить боевые действия и сделать всё, чтобы конфликт не достиг Франции.

Ранее Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже.

В Telegraph отметили, что французский лидер сменил тон по Украине ради возвращения престижа Франции.

При этом в воскресенье, 17 марта, Макрон допустил проведение операций для «противостояния российским войскам» на Украине.