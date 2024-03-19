Макрон пообещал сделать всё для недопущения эскалации на Украине
- AP
- © Yoan Valat
Об этом он сказал во время визита в Марсель.
Один из подростков на улице спросил у Макрона, может ли он «пообещать, что войны не будет».
«Мы делаем всё, чтобы её не было», — цитирует ТАСС французского лидера.
Он также заявил, что нужно убедить Россию прекратить боевые действия и сделать всё, чтобы конфликт не достиг Франции.
Ранее Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже.
В Telegraph отметили, что французский лидер сменил тон по Украине ради возвращения престижа Франции.
При этом в воскресенье, 17 марта, Макрон допустил проведение операций для «противостояния российским войскам» на Украине.