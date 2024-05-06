Госдеп: Байден ясно дал понять, что США не отправят войска на Украину

США не намерены отправлять свою армию на Украину, заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

«Президент дал ясно понять, что он не отправит войска на Украину», — цитирует его ТАСС.

Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис ранее заявил в интервью телеканалу CBS News, что США в случае падения Украины, возможно, придётся вмешаться в конфликт, задействовав свои войска.

6 мая Министерство обороны РФ заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, к ним будут привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».