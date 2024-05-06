«В ответ на угрозы западных официальных лиц»: МО РФ анонсировало учения по применению нестратегического ядерного оружия

Генштаб ВС РФ приступил к подготовке к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил военно-морского флота, заявили в Минобороны РФ. Также уточняется, что в ходе учений пройдёт практическая отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Как подчеркнули в ведомстве, учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия на фоне провокационных заявлений западных официальных лиц.

Генштаб ВС РФ приступил к подготовке к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-Морского флота. Как уточнили в Минобороны РФ, подготовка начата по поручению Верховного главнокомандующего ВС, президента Владимира Путина.

Как следует из сообщения оборонного ведомства, в ходе учения пройдёт комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В МО также уточнили, что учение направлено на поддержание готовности частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных официальных лиц на Западе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за словами западных политиков о возможности отправки войск на Украину кроется новый виток эскалации. По его словам, речь идёт о высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона, британских представителей и членов американского конгресса.

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Как отметил Песков, они говорили о намерениях «фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными».

«Это совсем новый виток эскалации напряжённости, он беспрецедентный и, конечно, он требует особого внимания и особых мер», — сказал Песков.

В последние месяцы в Европе продолжается дискуссия на тему возможной отправки войск на Украину. Об этом несколько раз высказался президент Франции Эммануэль Макрон.

В одном из последних заявлений на этот счёт, прозвучавшем в беседе с изданием The Economist от 2 мая, французский лидер в очередной раз заявил, что не исключает возможность отправки военных на Украину. По его словам, «если бы русские прорвали линию фронта», Украина могла бы направить соответствующий запрос, который Макрон назвал легитимным основанием для обсуждения вопроса отправки войск.

3 мая в Кремле назвали заявления французского лидера на этот счёт «очень важными и опасными». Как отметил тогда Дмитрий Песков, французская сторона таким образом продолжает говорить о возможности своей прямой вовлечённости в конфликте на земле, что представляет собой очень опасную тенденцию.

Кроме того, 3 мая агентство Reuters опубликовало интервью с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором тот утверждал, что у Киева есть право наносить удары по целям внутри России.

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«Украина имеет такое право. Когда Россия наносит удары внутри Украины, вполне понятно, почему Украина считает необходимым обеспечить себе возможность защищаться», — сказал он.

Песков в тот же день прокомментировал высказывания британской стороны, отметив, что речь идёт о прямой эскалации напряжённости вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для всей архитектуры европейской безопасности.

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 5 мая в беседе с CBC заявил, что Киеву помогло бы «подкрепление» со стороны европейских государств, однако пока Украина просит у партнёров только военную технику.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что, высказывания западных политиков на тему отправки войск на Украину и применения поставленного Западом оружия на российской территории является демонстрацией тотальной деградации правящего класса на Западе.

«Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи. Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечёт прямое вступление их стран в войну, на которое нам придётся отвечать. И, увы, не на территории б. Украины», — заявил Медведев.

В этом случае никому из инициаторов не удастся укрыться «ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10», подчеркнул зампред Совбеза. «Наступит мировая катастрофа», — заявил он.

По его словам, именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включающим мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.