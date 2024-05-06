Медведев связал учения Генштаба с заявлениями «безумцев» из стран Запада

Генштаб ВС России начал подготовку к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия именно по той причине, что «дорвавшиеся до власти» на Западе «инфантильные» политики призывают направить войска на Украину.

Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Хор безответственных негодяев из числа западной политической элиты, призывающей к отправке своих войск в несуществующую страну, расширяется. Теперь в нём представители Конгресса США, французское и британское руководство, отдельные безумцы из Прибалтики и Польши. Они же призывают активно применять своё ракетное оружие, поставленное ими бандеровцам, по всей территории России», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, это «не весеннее обострение», а циничный расчёт на политические дивиденды.

6 мая Министерство обороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, к ним будут привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».