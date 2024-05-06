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Медведев связал учения Генштаба с заявлениями «безумцев» из стран Запада

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Генштаб ВС России начал подготовку к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия именно по той причине, что «дорвавшиеся до власти» на Западе «инфантильные» политики призывают направить войска на Украину.
Медведев связал учения Генштаба с заявлениями «безумцев» из стран Запада
  • РИА Новости

Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Хор безответственных негодяев из числа западной политической элиты, призывающей к отправке своих войск в несуществующую страну, расширяется. Теперь в нём представители Конгресса США, французское и британское руководство, отдельные безумцы из Прибалтики и Польши. Они же призывают активно применять своё ракетное оружие, поставленное ими бандеровцам, по всей территории России», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, это «не весеннее обострение», а циничный расчёт на политические дивиденды.

6 мая Министерство обороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, к ним будут привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

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