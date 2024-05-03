Песков назвал прямой эскалацией заявление Кэмерона об ударах Киева по России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины использовать британское оружие для ударов по России как прямую эскалацию.

По его словам, это «прямая эскалация напряжённости» вокруг конфликта на Украине, что потенциально может представлять опасность для безопасности Европы.

Песков уточнил, что это видно на уровне глав государств, когда это касается Парижа, и на более экспертном уровне, когда это касается Лондона.

2 мая Reuters отозвало материал, в котором говорилось, что Кэмерон заявил о якобы праве Украины наносить удары по российской территории британским оружием.

Комментируя отзыв материала, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «на наших глазах разворачивается «чисто английское убийство».

Позже Reuters вновь опубликовало интервью с Кэмероном, в котором тот утверждал, что у Киева есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России.