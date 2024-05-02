Захарова прокомментировала отзыв агентством Reuters новости со словами Кэмерона
- РИА Новости
Как она написала в Telegram, «на наших глазах разворачивается «чисто английское убийство».
«Через два часа после публикации... Reuters ликвидировало свою публикацию... Уверена, он это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудило Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters», — отметила представитель МИД.
Ранее агентство Reuters отозвало материал, в котором говорилось, что Кэмерон заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по российской территории британским оружием.