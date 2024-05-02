Захарова прокомментировала отзыв агентством Reuters новости со словами Кэмерона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отзыв агентством Reuters новости с заявлением главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина якобы имеет право наносить удары по российской территории британским оружием.

Как она написала в Telegram, «на наших глазах разворачивается «чисто английское убийство».

«Через два часа после публикации... Reuters ликвидировало свою публикацию... Уверена, он это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудило Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters», — отметила представитель МИД.

Ранее агентство Reuters отозвало материал, в котором говорилось, что Кэмерон заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по российской территории британским оружием.