Reuters отозвало статью про Кэмерона и удары ВСУ по России британским оружием
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Данное заявление он сделал во время визита в Киев.
«Украина имеет такое право», — сказал Кэмерон в соответствующем материале, отвечая на вопрос о применении Украиной британского оружия для ударов по целям внутри территории России.
Позднее агентство отозвало данный материал. В настоящий момент указывается, что «переработанная версия сюжета будет опубликована в своё время».
Ранее глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что ряд стран Запада, которые передали Украине оружие, разрешили ВСУ наносить удары по территории России.