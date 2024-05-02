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Reuters отозвало статью про Кэмерона и удары ВСУ по России британским оружием

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Reuters отозвало материал, в котором говорилось, что министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по российской территории британским оружием.
Reuters отозвало статью про Кэмерона и удары ВСУ по России британским оружием
  • Gettyimages.ru

Данное заявление он сделал во время визита в Киев.

«Украина имеет такое право», — сказал Кэмерон в соответствующем материале, отвечая на вопрос о применении Украиной британского оружия для ударов по целям внутри территории России.

Позднее агентство отозвало данный материал. В настоящий момент указывается, что «переработанная версия сюжета будет опубликована в своё время».

Ранее глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что ряд стран Запада, которые передали Украине оружие, разрешили ВСУ наносить удары по территории России.

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