Глава МИД Латвии: некоторые страны разрешили Украине бить по территории России
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«Уже сейчас есть страны, предоставившие Украине оружие без подобных ограничений. Конечно, не всё объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до поры до времени. Главное — влияние на поле боя. Ведь здесь есть выбор: говорить ли о чём-то громко или просто делать то, что нужно», — цитирует министра «СТРАНА.ua».
Как ранее писала газета The New York Times, Пентагон с разрешения президента США Джо Байдена передал Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS.
В Пентагоне подтвердили, что передали Украине ракеты ATACMS для использования в пределах «суверенной украинской территории». Передача ракет держалась в тайне по просьбе Киева.