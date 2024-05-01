Глава МИД Латвии: некоторые страны разрешили Украине бить по территории России

Ряд стран Запада, которые передали Украине оружие, разрешили ВСУ наносить удары по территории России, заявила глава МИД Латвии Байба Браже, недавно посетившая Киев.

«Уже сейчас есть страны, предоставившие Украине оружие без подобных ограничений. Конечно, не всё объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до поры до времени. Главное — влияние на поле боя. Ведь здесь есть выбор: говорить ли о чём-то громко или просто делать то, что нужно», — цитирует министра «СТРАНА.ua».

Как ранее писала газета The New York Times, Пентагон с разрешения президента США Джо Байдена передал Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS.

В Пентагоне подтвердили, что передали Украине ракеты ATACMS для использования в пределах «суверенной украинской территории». Передача ракет держалась в тайне по просьбе Киева.