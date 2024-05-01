RT в Telegram
Подпишись

Глава МИД Латвии: некоторые страны разрешили Украине бить по территории России

Короткая ссылка
Ряд стран Запада, которые передали Украине оружие, разрешили ВСУ наносить удары по территории России, заявила глава МИД Латвии Байба Браже, недавно посетившая Киев.
Глава МИД Латвии: некоторые страны разрешили Украине бить по территории России
  • Gettyimages.ru

«Уже сейчас есть страны, предоставившие Украине оружие без подобных ограничений. Конечно, не всё объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до поры до времени. Главное — влияние на поле боя. Ведь здесь есть выбор: говорить ли о чём-то громко или просто делать то, что нужно», — цитирует министра «СТРАНА.ua».

Как ранее писала газета The New York Times, Пентагон с разрешения президента США Джо Байдена передал Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS.

В Пентагоне подтвердили, что передали Украине ракеты ATACMS для использования в пределах «суверенной украинской территории». Передача ракет держалась в тайне по просьбе Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить