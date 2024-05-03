Reuters вновь опубликовало новость с заявлением Кэмерона, которую ранее отозвало
Речь идёт о том же материале, который ранее был опубликован агентством, а через короткое время отозван.
Отмечается, что новая версия не отличается от первоначального материала.
В ней также содержалось обещание Лондона продолжить оказывать помощь Украине в размере 3 млрд фунтов столько, сколько потребуется.
Ранее Reuters отозвало статью про Кэмерона и удары ВСУ по России британским оружием.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отзыв агентством Reuters новости с заявлением Кэмерона о том, что Украина якобы имеет право наносить удары по российской территории британским оружием.