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Reuters вновь опубликовало новость с заявлением Кэмерона, которую ранее отозвало

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Агентство Reuters вновь опубликовало интервью с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором тот утверждал, что у Киева есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России.

Речь идёт о том же материале, который ранее был опубликован агентством, а через короткое время отозван.

Отмечается, что новая версия не отличается от первоначального материала.

В ней также содержалось обещание Лондона продолжить оказывать помощь Украине в размере 3 млрд фунтов столько, сколько потребуется.

Ранее Reuters отозвало статью про Кэмерона и удары ВСУ по России британским оружием.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отзыв агентством Reuters новости с заявлением Кэмерона о том, что Украина якобы имеет право наносить удары по российской территории британским оружием.

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