США оставляют принятие решений о том, как вести боевые действия с Россией, за Украиной, заявила постпред Соединённых Штатов при НАТО Джулианн Смит, комментируя возможное снятие ограничений на использование ВСУ западного вооружения.

«Наша политика... остаётся прежней... Блинкен и другие ясно дали понять, что это в конечном счёте война Украины, она должна решать, как вести войну, мы в конечном счёте оставляем это в их руках», — цитирует её ТАСС.

Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.

Российский лидер, в частности, напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, а полётное задание для таких вооружений могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных.

Полётное задание для некоторых систем готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО, отметил президент России.

В Киеве заявили, что использовали против России Storm Shadow с согласия Лондона.