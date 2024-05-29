США возложили решение о способах ведения боевых действий с Россией на Киев
- РИА Новости
«Наша политика... остаётся прежней... Блинкен и другие ясно дали понять, что это в конечном счёте война Украины, она должна решать, как вести войну, мы в конечном счёте оставляем это в их руках», — цитирует её ТАСС.
Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.
Российский лидер, в частности, напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, а полётное задание для таких вооружений могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных.
Полётное задание для некоторых систем готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО, отметил президент России.
В Киеве заявили, что использовали против России Storm Shadow с согласия Лондона.