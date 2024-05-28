Путин: Россия внимательно следит за заявлениями об ударах вглубь её территории

Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории, заявил российский президент Владимир Путин.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, RT ведёт прямую трансляцию.

«Это серьёзная вещь. Мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим», — отметил Путин.

Ранее СМИ писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 мая призовёт государства ЕС дать согласие на использование Украиной западного вооружения для нанесения ударов по военным объектам в России.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала также выразил мнение, что Украина должна иметь право использовать западное оружие вне своей территории.

Однако сообщалось, что Германия и Италия выступили против таких действий.