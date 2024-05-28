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Путин: Россия внимательно следит за заявлениями об ударах вглубь её территории

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Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: Россия внимательно следит за заявлениями об ударах вглубь её территории
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, RT ведёт прямую трансляцию. 

«Это серьёзная вещь. Мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим», — отметил Путин.

Ранее СМИ писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 мая призовёт государства ЕС дать согласие на использование Украиной западного вооружения для нанесения ударов по военным объектам в России.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала также выразил мнение, что Украина должна иметь право использовать западное оружие вне своей территории.

Однако сообщалось, что Германия и Италия выступили против таких действий.

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