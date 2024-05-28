Путин: Россия внимательно следит за заявлениями об ударах вглубь её территории
- РИА Новости
Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, RT ведёт прямую трансляцию.
«Это серьёзная вещь. Мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим», — отметил Путин.
Ранее СМИ писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 мая призовёт государства ЕС дать согласие на использование Украиной западного вооружения для нанесения ударов по военным объектам в России.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала также выразил мнение, что Украина должна иметь право использовать западное оружие вне своей территории.
Однако сообщалось, что Германия и Италия выступили против таких действий.