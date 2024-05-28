В Чехии призвали позволить Украине использовать оружие за пределами страны

Украина должна иметь право использовать западное оружие вне своей территории, заявил премьер Чехии Петр Фиала.

«Я считаю это вполне логичным. Украина — это страна, которая защищается... Имеет все права для того, чтобы использовать все возможности для своей обороны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы Минобороны стран ЕС обсудят снятие ограничений на применение Украиной западного оружия для ударов по территории России.

По данным Politico, Германия и Италия выступили против использования Украиной западного вооружения для нанесения ударов по военным объектам в России.

По данным издания, во вторник, 28 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг призовёт государства ЕС дать согласие на эти удары.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что не видит причин для отказа от ударов ВСУ по российской территории.