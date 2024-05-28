Президент Латвии заявил, что не видит причин для отказа от ударов ВСУ по России

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что не видит причин, по которым Украина вынуждена была бы отказаться от ударов по территории России.

«Да, я согласен с генсеком НАТО, я думаю, что он прав... Я думаю, нет причин препятствовать использовать это (западное. — RT) оружие Украине по территории России», — сказал он в интервью CNN.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по России.

Как отметили в Кремле, призыв Столтенберга — официальное заявление, которое увеличивает эскалацию.