Президент Латвии заявил, что не видит причин для отказа от ударов ВСУ по России
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«Да, я согласен с генсеком НАТО, я думаю, что он прав... Я думаю, нет причин препятствовать использовать это (западное. — RT) оружие Украине по территории России», — сказал он в интервью CNN.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по России.
Как отметили в Кремле, призыв Столтенберга — официальное заявление, которое увеличивает эскалацию.