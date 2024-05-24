Столтенберг: нужно снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по России

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам на признанной на международном уровне территории России.

По его словам, странам НАТО «пришло время рассмотреть, стоит ли снимать некоторые ограничения» по вопросу поставок оружия Киеву.

«Отказывать Украине в возможности использовать эти вооружения для (ударов. — RT) по легитимным военным целям на российской территории означает усложнять им оборону», — заявил он в интервью британскому журналу The Economist.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада понимают последствия применения Киевом их вооружений для ударов по России.