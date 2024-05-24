Столтенберг: нужно снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по России
По его словам, странам НАТО «пришло время рассмотреть, стоит ли снимать некоторые ограничения» по вопросу поставок оружия Киеву.
«Отказывать Украине в возможности использовать эти вооружения для (ударов. — RT) по легитимным военным целям на российской территории означает усложнять им оборону», — заявил он в интервью британскому журналу The Economist.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада понимают последствия применения Киевом их вооружений для ударов по России.