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Полянский: Запад понимает последствия применения Киевом оружия по целям в России

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Страны Запада понимают, какими могут быть последствия применения Киевом их вооружений по целям, расположенным на территории России.

Об этом в интервью РИА Новости заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы знаем и западные страны прекрасно знают, какими могут быть последствия применения или неприменения оружия с высокой дальностью поражения по определённым целям», — отметил он.

По словам Полянского, Запад не питает иллюзий на этот счёт.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен может предложить президенту страны Джо Байдену отменить запрет для Украины на удары по территории России с применением американского оружия.

Также экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что Киев будет вынужден нарушить запрет стран Запада на удары по территории России. По его словам, на Украине будут «делать вид, что так получилось случайно».

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