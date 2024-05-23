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NYT: Блинкен попросит Байдена разрешить Киеву удары оружием США по России

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Госсекретарь США Энтони Блинкен может предложить президенту страны Джо Байдену отменить запрет для Украины на удары по территории России с применением американского оружия, пишет газета The New York Times.
NYT: Блинкен попросит Байдена разрешить Киеву удары оружием США по России
  • AP

В материале говорится, что Блинкен решил предложить Байдену снять запрет после «отрезвляющего визита в Киев». 

Однако в NYT подчёркивают, что предложение ещё не разработано окончательно. 

По словам американских чиновников, на которых ссылается издание, в администрации США идут активные дебаты на тему отмены запрета на использование украинскими военнослужащими американского оружия для ударов по местам запуска ракет. Речь идёт о территории России возле границы с Украиной. 

Как отмечается, это расположение помогло России в наступлении в Харьковской области.

Ранее экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что Киев будет вынужден нарушить запрет стран Запада на удары по территории России. По его словам, на Украине будут «делать вид, что так получилось случайно».

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