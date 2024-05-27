Песков заявил, что НАТО впадает в военный экстаз
- РИА Новости
Он подчеркнул, что заявление Столтенберга не может быть его личным мнением, так как он является официальным лицом.
«НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывает с военной риторикой, впадает в военный экстаз. Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше», — сказал Песков газете «Известия».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по России.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Столтенберг этим заявлением превысил свои полномочия.