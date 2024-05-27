Лавров ответил на призыв Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ по России

Глава российского МИД Сергей Лавров ответил на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить ВСУ бить западным оружием по России.

«Столтенберга осудили сами члены НАТО... Сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность выступать от имени членов блока... Я считаю, он превысил свои полномочия», — цитирует министра ТАСС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по России.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что выступает против предоставления Киеву возможности наносить удары немецким оружием по территории России.