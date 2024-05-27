Лавров ответил на призыв Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ по России
- РИА Новости
«Столтенберга осудили сами члены НАТО... Сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность выступать от имени членов блока... Я считаю, он превысил свои полномочия», — цитирует министра ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по России.
При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что выступает против предоставления Киеву возможности наносить удары немецким оружием по территории России.