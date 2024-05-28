В ЕС обсудят снятие ограничений на использование оружия ВСУ для ударов по России

Главы Минобороны стран ЕС обсудят снятие ограничений на применение Украиной западного оружия для ударов по территории России, заявил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Разрешаем ли мы, чтобы наше оружие использовалось дальше на территории России? Некоторые страны начали решать это. Это ещё один важный вопрос, который надо обсудить сегодня», — цитирует его ТАСС.

По данным Politico, Германия и Италия выступили против использования Украиной западного вооружения для нанесения ударов по военным объектам в России.

По данным издания, во вторник, 28 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг призовёт государства ЕС дать согласие на эти удары.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что не видит причин для отказа от ударов ВСУ по российской территории.