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Politico: ФРГ и Италия не поддерживают удары западным оружием по складам России

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Германия и Италия выступили против использования Украиной западного вооружения для нанесения ударов по военным объектам в России, пишет издание Politico.

Как сообщается, Берлин и Рим не поддерживают удары ВСУ по военным объектам, в том числе по артиллерийским и топливным складам, на территории России с применением переданного Киеву оружия. 

Газета ссылается на европейских дипломатов. 

Отмечается, что в Евросоюзе нет единого мнения по поводу ограничений на удары по России западным вооружением. По данным издания, во вторник, 28 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг призовёт государства ЕС дать согласие на эти удары.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что не видит причин для отказа от ударов ВСУ по российской территории.

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