Украина уже наносила удары британскими ракетами Storm Shadow по территории России — такое разрешение ей дала Великобритания, заявил в интервью Bloomberg советник украинского министра по вопросам стратегических отраслей Юрий Сак.

«Был прецедент, Британия уже предварительно разрешила Украине бить их дальнобойными ракетами Storm Shadow, и мы их успешно использовали», — сказал украинский чиновник.

Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.

Российский лидер, в частности, напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, а полётное задание для таких вооружений могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных.

Полётное задание для некоторых систем готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО, отметил президент России.

Путин подчеркнул: «Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчёт, с чем они играют».