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МО Польши: Варшава не ограничивает применение Украиной поставляемого оружия

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Варшава не ограничивает использование Киевом поставляемого Польшей оружия для ударов по объектам на территории России, заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.
МО Польши: Варшава не ограничивает применение Украиной поставляемого оружия
  • Gettyimages.ru
  • © Jaap Arriens/NurPhoto

Об этом сообщает радиостанция Radio Zet.

«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений», — сказал Томчик.

27 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западное оружие, переданное Украине, Киев может использовать для ударов по российским авиабазам. Вслед за ним президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы дать Украине разрешение обстреливать западным оружием российские военные объекты, с которых наносятся удары по ВСУ.

Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.

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