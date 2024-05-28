Макрон выступил за то, чтобы разрешить ВСУ наносить удары по объектам в России

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы дать разрешение Украине обстреливать западным оружием российские военные объекты, с которых наносятся удары по ВСУ.

Об этом глава республики сказал на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как утверждает Макрон, Украина должна иметь возможность использовать оружие, поставленное Европой, для «нейтрализации военных объектов, с которых запускаются [российские] ракеты», в том числе если они дислоцированы на территории России.

Президент Франции ранее высказал мнение, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если Москва «зайдёт слишком далеко» в конфликте на Украине.

Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.

Российский лидер, в частности, напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, а полётное задание для таких вооружений могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных.

Полётное задание для некоторых систем готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО, подчеркнул президент России.

Путин подчеркнул: «Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчёт, с чем они играют».