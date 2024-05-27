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Генсек НАТО: у Киева должна быть возможность атаковать авиабазы в России

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что западное оружие, переданное Украине, Киев может использовать для ударов по российским авиабазам.
Генсек НАТО: у Киева должна быть возможность атаковать авиабазы в России
  • AP

По словам Столтенберга, вооружение, которое Киев получает от Запада, становится украинским. 

«Я уверен, что, если мы передали оружие Украине, это больше не наше оружие, это их оружие, а значит, они могут наносить им удары по законным военным целям, в том числе в России. Например, по авиабазам, которые использует Россия», — сказал генсек НАТО на сессии Парламентской ассамблеи альянса, передаёт ТАСС. 

В то же время Столтенберг заявил, что в случае использования сил Североатлантического альянса на территории Украины будет трудно удержать блок вне конфликта. 

Он также призвал страны НАТО готовиться к долгому конфликту на Украине. 

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