Генсек НАТО: у Киева должна быть возможность атаковать авиабазы в России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что западное оружие, переданное Украине, Киев может использовать для ударов по российским авиабазам.

По словам Столтенберга, вооружение, которое Киев получает от Запада, становится украинским.

«Я уверен, что, если мы передали оружие Украине, это больше не наше оружие, это их оружие, а значит, они могут наносить им удары по законным военным целям, в том числе в России. Например, по авиабазам, которые использует Россия», — сказал генсек НАТО на сессии Парламентской ассамблеи альянса, передаёт ТАСС.

В то же время Столтенберг заявил, что в случае использования сил Североатлантического альянса на территории Украины будет трудно удержать блок вне конфликта.

Он также призвал страны НАТО готовиться к долгому конфликту на Украине.