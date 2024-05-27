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Столтенберг призвал страны НАТО готовиться к долгому конфликту на Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса готовиться к долгому конфликту на Украине. На предстоящем саммите в Вашингтоне военный блок возьмёт на себя усиленную роль в поддержке украинской армии, заявил он.
Столтенберг призвал страны НАТО готовиться к долгому конфликту на Украине
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Нам необходимо готовиться к долгой войне, поэтому нам необходимо на саммите в Вашингтоне принять решения по усилению роли НАТО в лучшей координации многолетней поддержки, подготовки военных и долгосрочного финансирования, чтобы мы могли всё это долго поддерживать», — сказал Столтенберг, слова которого приводит РИА Новости.

Генсек НАТО также констатировал, что Евросоюз не выполнил своего обещания передать Украине 1 млн снарядов.

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