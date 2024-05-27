Генсек НАТО: ЕС даже близко не выполнил обещания передать Киеву миллион снарядов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз не выполнил своего обещания передать Украине 1 млн снарядов.

Во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО Столтенберг сообщил, что страны альянса поставили Украине 99% всего оружия, однако, по его словам, этого недостаточно.

«США шесть месяцев обсуждали пакет помощи Украине, Евросоюз пообещал 1 млн снарядов, но не смог даже приблизиться к этому количеству», — заявил генсек, передаёт ТАСС.

Он также призвал наращивать поставки вооружений Киеву и связал многочисленные поражения ВСУ с недостатком военной помощи.

Ранее сообщалось, что на процесс поставок европейского оружия Украине повлиял дефицит взрывчатых веществ в ЕС.