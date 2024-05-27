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Генсек НАТО: ЕС даже близко не выполнил обещания передать Киеву миллион снарядов

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз не выполнил своего обещания передать Украине 1 млн снарядов.
Генсек НАТО: ЕС даже близко не выполнил обещания передать Киеву миллион снарядов
  • AP
  • © Alex Brandon

Во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО Столтенберг сообщил, что страны альянса поставили Украине 99% всего оружия, однако, по его словам, этого недостаточно. 

«США шесть месяцев обсуждали пакет помощи Украине, Евросоюз пообещал 1 млн снарядов, но не смог даже приблизиться к этому количеству», — заявил генсек, передаёт ТАСС.  

Он также призвал наращивать поставки вооружений Киеву и связал многочисленные поражения ВСУ с недостатком военной помощи. 

Ранее сообщалось, что на процесс поставок европейского оружия Украине повлиял дефицит взрывчатых веществ в ЕС. 

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