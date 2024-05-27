Economist: дефицит взрывчатки усложнил для ЕС процесс поставок оружия ВСУ

Недостаток взрывчатых веществ в ЕС замедляет производство оружия, которое западные страны передают ВСУ.

Об этом пишет The Economist, ссылаясь на экспертов.

По информации журнала, после завершения эпохи холодной войны многие европейские производители взрывчатых веществ либо значительно сократили своё производство, либо закрыли предприятия. При этом строительство завода с нуля занимает от трёх до семи лет, из-за чего поставки военной помощи Украине замедляются.

Ранее НАТО признало, что ВСУ столкнулись с проблемой несовместимости снарядов и оружия.