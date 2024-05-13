НАТО признало, что ВСУ столкнулись с проблемой несовместимости снарядов и оружия

Поставки Украине из стран ЕС привели к тому, что солдаты ВСУ столкнулись с проблемой несовместимости различных типов снарядов и вооружений, производимых западными государствами.

Об этом сказал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр во время выступления на молодёжном форуме Североатлантического альянса, пишет ТАСС.

Бауэр привёл пример: у стран НАТО есть 16 различных типов 155-мм артиллерийских систем, снаряды для которых не взаимозаменяемы. Из-за этого украинские военные регулярно сталкиваются с проблемами.

«Это кошмар, невозможно представить себе, с чем они (ВСУ. — RT) сталкиваются», — сказал Бауэр.

Ранее вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек заявил, что западные страны сделали недостаточно для поддержки Украины.