НАТО признало, что ВСУ столкнулись с проблемой несовместимости снарядов и оружия
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Об этом сказал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр во время выступления на молодёжном форуме Североатлантического альянса, пишет ТАСС.
Бауэр привёл пример: у стран НАТО есть 16 различных типов 155-мм артиллерийских систем, снаряды для которых не взаимозаменяемы. Из-за этого украинские военные регулярно сталкиваются с проблемами.
«Это кошмар, невозможно представить себе, с чем они (ВСУ. — RT) сталкиваются», — сказал Бауэр.
Ранее вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек заявил, что западные страны сделали недостаточно для поддержки Украины.