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Песков прокомментировал заявление Польши о применении оружия против России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для российской стороны не стало сюрпризом заявление Польши о том, что Варшава позволяет киевскому режиму применять своё оружие для ударов по объектам на российской территории.
Песков прокомментировал заявление Польши о применении оружия против России
  • РИА Новости

«Мы видели заявление, но, собственно, это было вполне очевидно и до этого заявления, там никаких секретов на этот счёт не было», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона неоднократно говорила о своей реакции в случае применения киевским режимом западного оружия для ударов вглубь России.

Ранее замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик заявил, что Варшава не ограничивает использование Киевом поставляемого Польшей оружия для ударов по объектам на территории России.

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