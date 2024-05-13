«Страусиная политика»: почему Вашингтон не реагирует на обстрелы ВСУ российских городов

Власти США пытаются снять с Украины ответственность за обстрелы российских городов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, отсутствие реакции американских чиновников на удары ВСУ по жилым кварталам говорит само за себя. Так он прокомментировал позицию США по атакам на Белгород 12 мая. Эксперты отмечают, что американские чиновники предпочитают игнорировать подобные действия киевского режима, так как в Вашингтоне тоже несут ответственность за их последствия.

Американские власти пытаются снять с киевского режима ответственность за обстрелы российских городов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя позицию США по атакам на Белгород 12 мая.

«Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намёка на соболезнования — весьма красноречива. Подчёркивает готовность Вашингтона делать всё, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния. «Независимые» СМИ даже не заметили, что за сутки российский город был атакован неонацистскими выродками около десяти раз», — цитирует Антонова пресс-служба посольства.

Российский дипломат подчеркнул, что для ударов по мирным гражданам используется вооружение, поставленное киевскому режиму странами Запада.

«Некие обещания Киева не использовать по целям в нашей стране полученные из Америки вооружения и гроша ломаного не стоят. Страусиная политика коллективного Запада во главе с США, нежелание одёрнуть украинских приспешников не доведут до добра. Покрывательство террористов — чудовищно и бесчеловечно», — отметил посол.

Антонов добавил, что в такой ситуации напрашивается только один вывод: «Российским Вооружённым силам необходимо наращивать боевые действия. Отодвигать военную угрозу от рубежей РФ. Никакие компромиссы, когда речь идёт о нашей национальной безопасности, неприемлемы».

Удары по Белгороду

В воскресенье, 12 мая, Белгород и его окрестности подверглись серии массированных обстрелов со стороны Украины, в том числе с применением реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire, а также тактических ракет «Точка-У».

Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой десятиэтажный дом на улице Щорса. В результате обрушился один из подъездов многоэтажки. Во время спасательной операции произошло повторное обрушение. По последним данным, из-под обломков были извлечены тела 15 погибших, спасены 17 человек. Пострадали не менее 20, в том числе дети.

Вечером того же дня в результате ещё одной атаки ВСУ в Белгороде погибли три человека, в том числе 17-летняя девушка. Ещё пятеро граждан пострадали.

Обрушившийся в результате удара ВСУ подъезд дома в Белгороде

globallookpress.com

После атаки на город официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала её терактом.

«Теракт в Белгороде — ещё одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима. Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры», — подчеркнула дипломат в своём Telegram-канале.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что киевский режим ответит за удар по мирным жителям.

«Киевский режим, его боевики и полевые командиры непременно ответят за совершённое. Кого-то возмездие настигнет на поле боя, кого-то на скамье подсудимых, но непременно настигнет, — написал он в своём Telegram-канале. — То, что произошло сегодня в Белгороде, — наглядный пример, как киевский режим воюет с гражданскими. Проигрывая на поле боя, они разворачивают оружие в сторону мирных жителей. Всё, что они совершили сегодня, является военным преступлением и актом терроризма».

Позднее в эфире телеканала «Россия 24» Родион Мирошник подчеркнул, что Россия ждёт от международных организаций оценки удара ВСУ по Белгороду. «Сейчас мы ждём от ряда международных организаций честной оценки действий Украины. Мы хотим непредвзятый взгляд на те события, которые происходят», — сказал посол по особым поручениям МИД.

Некоторые западные СМИ сообщили об украинском ударе по Белгороду, при этом уточнив, что город является важным элементом снабжения Вооружённых сил РФ. Заявлений от официальных лиц США по поводу атаки пока не последовало.

Стоит отметить, что несколько дней назад Пентагон сообщил о выделении дополнительного пакета военной помощи Киеву на сумму $400 млн. В него в числе прочего вошли реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, противотанковые ракетные комплексы TOW, Javelin и AT-4, высокоточные авиационные боеприпасы, а также противорадиолокационные ракеты HARM.

США являются самым крупным военным спонсором киевского режима. По данным Пентагона на 10 мая, Вашингтон выделил Украине военной помощи более чем на $51,3 млрд за время правления Джо Байдена, из них более $50,6 млрд — с начала специальной военной операции РФ.

Американские стандарты

Отсутствие реакции официальных лиц США на удар по жилому дому в Белгороде и на другие подобные атаки объясняется тем, что Вашингтон не хочет привлекать внимание к своему соучастию в преступлениях Киева, рассказал сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Они пытаются снять ответственность не с Украины, а прежде всего с самих себя, так как Вашингтон поддерживает киевский режим и поставляет ему оружие. Иногда американские чиновники говорят, что они как бы не поддерживают удары ВСУ по российским городам, но при этом США продолжают накачивать Украину вооружением», — пояснил собеседник RT.

Последствия удара ВСУ по Белгороду

РИА Новости

© Антон Вергун

По его мнению, США делают вид, что не замечают, для чего применяет американское оружие ВСУ.

«С Украины снять ответственность не получится, а вот от самих себя США хотят её отвести, ведь Киев использует американские системы вооружения для своих преступлений. Чтобы не выглядеть в глазах мирового сообщества соучастниками преступлений украинского режима, формируются не то что двойные, а уже многоуровневые стандарты, которые используют вашингтонские чиновники и СМИ», — сказал эксперт.

Но в итоге «страусиная политика США», о которой упомянул посол РФ Анатолий Антонов, приведёт к дискредитации Вашингтона на мировой арене, полагает Константин Блохин.

«В странах Глобального Юга, странах мирового большинства имидж США будет сильно дискредитирован. Из-за событий в Белгороде этот имиджевый ущерб будет только расти», — добавил политолог.

Как пояснил в разговоре с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, США в значительной степени контролируют действия Киева, однако не хотят публично брать на себя ответственность за их последствия. В результате в освещении событий, связанных с Украиной, прочно укоренилась политика двойных стандартов, пояснил эксперт.

«Это очень хорошо просматривается в средствах массовой информации и публичных заявлениях политиков из США и других стран Запада. Все действия Украины поддерживаются или замалчиваются, когда им удобно, ну а российские, наоборот, активно тиражируются», — сказал политолог.

Уровень вовлечённости США и других стран Запада в ситуацию на Украине делает их заложниками собственной позиции, считает Козюлин.

«Отказаться от поддержки Киева они не могут и вынуждены её продолжать. Но в то же время мы видим, как игнорирование преступных действий украинской стороны порождает внутренние противоречия в самих странах Запада. И такая раздвоенность будет только усиливаться», — констатировал политолог.