Над территориями четырёх регионов России: в МО РФ заявили об уничтожении за ночь двух ракет «Точка-У» и шести БПЛА

МО РФ: за ночь средства ПВО уничтожили две ракеты «Точка-У» и шесть БПЛА

Дежурные средства ПВО в ночь на 12 мая пресекли очередные попытки Киева атаковать объекты на территории России. В Минобороны РФ заявили, что над территорией Белгородской области сбиты две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», а над Брянской, Липецкой и Волгоградской областями уничтожено и перехвачено в общей сложности шесть украинских беспилотников.

РИА Новости

© Виталий Тимкив