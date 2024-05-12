Над территориями четырёх регионов России: в МО РФ заявили об уничтожении за ночь двух ракет «Точка-У» и шести БПЛА
МО РФ: за ночь средства ПВО уничтожили две ракеты «Точка-У» и шесть БПЛА
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
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12 мая 2024
Из граничащих с Россией районов Харьковской области эвакуировали более 4 тыс. человек, заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов.
«Сейчас 1377 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2097 — из Харьковского, 29 — из Богодуховского, 570 человек эвакуированы волонтёрами. Всего эвакуированы 4073 человека», — написал он в Telegram.
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Военкор RT Андрей Филатов показал кадры ближнего боя штурмовиков 114-й бригады ВС РФ с украинскими боевиками за авдеевские дачи. Материал был отснят в декабре 2023 года, но опубликовать его раньше было нельзя из соображений безопасности.
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На территории двух промышленных предприятий в результате повторной атаки дронов в Шебекино зафиксированы повреждения, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Есть повреждения на территории двух промышленных предприятий. На одном из них повреждена кровля производственного помещения, на другом повреждено помещение столовой. Пострадавших нет», — заявил он.
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После падения БПЛА на территории Волгоградского НПЗ возник пожар, но огонь удалось ликвидировать, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет», — говорится в сообщении администрации области.
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В ночь на 12 мая средства ПВО сбили две оперативно-тактические ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области, заявили в Минобороны России.
Кроме того, в общей сложности шесть украинских беспилотников уничтожено и перехвачено над Брянской, Липецкой и Волгоградской областями.