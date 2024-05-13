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Антонов: США готовы делать всё, чтобы снять с Киева ответственность за злодеяния

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Отсутствие реакции США на удары ВСУ по жилым кварталам говорит об их готовности делать всё, чтобы снять с Киева ответственность за его злодеяния.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намёка на соболезнования — весьма красноречива», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Антонова, «независимые» СМИ даже не заметили, что за сутки Белгород был атакован «неонацистскими выродками» около десяти раз.

Ранее 14-го погибшего извлекли из-под завалов дома в Белгороде.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом, это привело к обрушению всех десяти этажей подъезда.

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