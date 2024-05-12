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СК возбудил дело о теракте после обрушения дома в Белгороде из-за удара ВСУ

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по многоэтажному дому в Белгороде, в котором после этого обрушилось десять этажей подъезда.
СК возбудил дело о теракте после обрушения дома в Белгороде из-за удара ВСУ
  • РИА Новости

«12 мая вследствие атаки вооружённых формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие», — сообщает пресс-служба СК.

Днём 12 мая подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде.

Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания на Харьковской горе обрушился весь подъезд многоэтажки с десятого по первый этаж.

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