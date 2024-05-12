СК возбудил дело о теракте после обрушения дома в Белгороде из-за удара ВСУ
- РИА Новости
«12 мая вследствие атаки вооружённых формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие», — сообщает пресс-служба СК.
Днём 12 мая подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде.
Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания на Харьковской горе обрушился весь подъезд многоэтажки с десятого по первый этаж.