Гладков: подъезд дома в Белгороде обрушился в результате попадания снаряда ВСУ
- РИА Новости
«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — сообщил глава региона.
Гладков выехал на место происшествия, все подробности он пообещал сообщить позже.
Днём 12 мая экстренные службы сообщили, что подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде, на место происшествия направлены спасатели.