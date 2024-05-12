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Гладков: подъезд дома в Белгороде обрушился в результате попадания снаряда ВСУ

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Обрушение подъезда десятиэтажного дома в Белгороде произошло в результате прямого попадания снаряда украинских войск, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков: подъезд дома в Белгороде обрушился в результате попадания снаряда ВСУ
  • РИА Новости

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — сообщил глава региона.

Гладков выехал на место происшествия, все подробности он пообещал сообщить позже.

Днём 12 мая экстренные службы сообщили, что подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде, на место происшествия направлены спасатели.

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