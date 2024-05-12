РИА Новости: подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде

Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. На место происшествия направлены спасатели.

«На улице Щорса в Белгороде в многоэтажке обрушился подъезд, службы едут к месту», — сообщил собеседник агентства.

Также об обрушении пишет ТАСС. Как утверждается, пострадали по меньшей мере два человека, под завалами могут оставаться люди. По предварительным данным, речь идёт о десятиэтажном доме.

Губернатор Вячеслав Гладков утром сообщил, что два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии после обстрела Белгорода 11 мая.