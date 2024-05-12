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Гладков: после атаки на Белгород два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии

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Два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии после обстрела Белгорода 11 мая.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Две женщины в крайне тяжёлом состоянии, врачи всё делают для того, чтобы спасти их жизни, если будет возможность, в первую очередь если позволит их состояние, конечно, будем стараться отправить их в Москву», — написал он.

Всего, по словам Гладкова, после массированного обстрела пострадали 29 человек.

Также линии электропередачи были повреждены в Белгородской области в результате атаки ВСУ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что две ОТР «Точка-У» и шесть украинских БПЛА были уничтожены над регионами России.

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